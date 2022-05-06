Москвичей предупредили о сильном ветре в выходные

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Сильный ветер с порывами до 15–17 метров в секунду прогнозируется в столичном регионе с 7 по 9 мая. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В связи с этим в Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 9:00 7 мая до 9:00 9 мая.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на протяжении почти всей второй половины майских праздников жителей столицы ожидают осадки.

По его словам, в воскресенье, 8 мая, погода начнет меняться: в этот день в Москве будет облачно с прояснениями, прогнозируется кратковременный дождь. Ночью температура воздуха составит +4...9 градусов, днем столбики термометров покажут +13...18.

9 мая Москва окажется на восточной периферии антициклона. Ветер будет северный, но не сильный. Ночью ожидается до +3...8 градусов. Днем будет до +8...13 градусов, облачно и временами дожди. Ливни не прогнозируются.

