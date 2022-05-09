Российский экипаж МКС поздравил соотечественников с Днем Победы

Фото: телеграм-канал "Роскосмоса"

Космонавты "Роскосмоса" Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков поздравили россиян с Днем Победы с борта Международной космической станции. Поздравление опубликовано в телеграм-канале "Роскосмоса".

"День Победы в Великой Отечественной войне – величайшее событие XX века, изменившее судьбу всего человечества", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин направил поздравления лидерам и гражданам стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Президент выразил признательность и уважение воинам и труженикам тыла.

Парад на Красной площади по традиции состоится 9 мая. В тот же день в Александровском саду пройдет традиционное возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

В параде примут участие 11 тысяч военнослужащих, а также будут задействованы 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов.