Работу станций метро в центре Москвы ограничили из-за парада Победы

Фото: Агентство "Москва"

В Москве ограничили работу некоторых станций метро из-за парада Победы и "Бессмертного полка".

Так, станции "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" работают на вход и пересадку. При этом на станции "Библиотека имени Ленина" возможна лишь пересадка. Ограничения будут действовать до окончания шествия.

Кроме того, в местах проведения праздничных мероприятий возможны ситуативные ограничения на прилегающих станциях метро на вход или выход.

В параде Победы в 2022 году примут участие 11 тысяч военнослужащих, а также будут задействованы 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов.

В составе механизированной колонны, которую возглавит легендарный танк Т-34-85, участие в параде примут танки Т-72Б3М, Т-90М, Т-14 и бронемашина "Тайфун-К". Артиллерия представлена самоходными установками "Мста-С", оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер" и реактивными системами залпового огня "Торнадо-Г".

В авиационной части парада в небе над Москвой пролетят самый большой транспортный вертолет в мире Ми-26, стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160, новейшие самолеты пятого поколения Су-57, а также восемь истребителей МиГ-29СМТ. Их полетный порядок будет в виде буквы Z в поддержку российских военнослужащих – участников специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Завершат воздушную часть парада истребители пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи".

Шествие "Бессмертного полка" пройдет в очном формате. Шествие начнется в 15:00. Присоединиться можно будет на выходе со станций метро "Динамо" и "Белорусская".

Участники пройдут с портретами своих семейных героев ВОВ по Ленинградскому проспекту, Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицам через Охотный Ряд, Манежную и Красную площади. Общая длина маршрута – 7 километров.

