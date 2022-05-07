Собянин объявил об открытии станции метро "Рижская" после реконструкции

07:14
Фото: блог Сергея Собянина
Станцию "Рижская" Калужско-Рижской линии метро открыли после реконструкции. Об этом в своем блоге написал Сергей Собянин. Он отметил, что реконструкция заняла свыше 1,5 лет.
Он напомнил, что станция "Рижская" станет частью ТПУ, который объединит Калужско-Рижскую и Большую кольцевую линии метро, три диаметра МЦД и Рижский вокзал.
Как отметил мэр Москвы, на станции "Рижская" будут работать четыре эскалаторные ленты вместо прежних трех. Вместимость эскалаторов выросла на 30%.
Кроме того, в вестибюле станции установили шесть новых турникетов и заменили вентиляционные коробы.
Помимо этого, специалисты заменили 580 квадратных метров напольного гранита. Была отреставрирована вся пассажирская зона – 42 исторических светильника. Для дополнительного эскалатора изготовили еще 21 торшер. Также восстановили 19 деревянных дверей.
Также в рамках реконструкции были восстановлены 160 квадратных метров лепного декора карниза и 170 квадратных метров мраморной облицовки на стенах. Для балюстрады новых эскалаторов были воссозданы декоративные решетки громкоговорящего оповещения.
"Нынешняя реконструкция позволит минимум 30 лет не проводить на станции никаких серьезных ремонтов", – подчеркнул Собянин.
Ранее сообщалось, что мэр Москвы подписал постановление, которым утвердил проект планировки территории в районе транспортно-пересадочного узла "Царицыно". Работы в рамках него планируется завершить до конца 2025 года.
В состав ТПУ входят одноименные станции Замоскворецкой линии метро и МЦД-2, остановки наземного транспорта. Отмечается, что в последние годы он был перегружен. Так, до пандемии ежедневно данный транспортный узел пропускал порядка 200 тысяч пассажиров.
До этого Собянин открыл после реконструкции вокзал Толстопальцево Киевского направления МЖД. Отмечается, что в будущем он войдет в МЦД-4. Мэр подчеркнул, что с открытием МЦД-4 больше жителей столицы смогут пересесть на наземное метро.
Толстопальцево стал частью транспортно-пересадочного узла (ТПУ), который связывает шесть маршрутов наземного транспорта. Собянин подчеркнул, что это уже 11 вокзал, открытый на Киевском направлении МЖД с начала 2020 года.
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