Собянин поручил уменьшить количество мигрантов на стройках программы реновации в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Количество мигрантов, работающих на стройках домов в рамках программы реновации в Москве, необходимо уменьшить. Об этом заявил Сергей Собянин.

"Другого качества люди (нужны. – Прим. ред.), с другой зарплатой, меньше мигрантов, которых у вас достаточно много на сегодняшний день. Больше привлекайте россиян из ближайших регионов, повышайте заработную плату, создавайте условия работы", – сказал мэр гендиректору фирмы-подрядчика "Крост" Алексею Добашину в ходе осмотра нового дома, построенного по программе реновации на Бауманской улице.

Градоначальник порекомендовал подрядчику наращивать производительность труда, механизацию и индустриализацию строительства.

"Знаю, вам площадка нужна, мы подберем вам площадку, давайте заводы строить", – призвал Собянин.

Добашин доложил мэру, что за последний год количество мигрантов, задействованных на объектах компании, уменьшилось на 15%. Он уточнил, что в данный момент строители с хорошей квалификацией получают около 120–150 тысяч рублей.

Собянин отметил, что "это зарплата для москвичей, не для мигрантов".

Градоначальник подчеркнул, что строители должны активно трудиться, соблюдая санитарные требования. Современное жилье, по мнению мэра, – в том числе и новостройки, возводимые по программе реновации, – должно быть индустриальным с точки зрения производства и подготовки основных конструктивных элементов. Часть работ необходимо осуществлять не на строительной, а на заводской площадке.

"Это увеличивает производительность труда, уменьшает количество людей, которое требуется", – подчеркнул Собянин.

Ранее на западе столицы под заселение по программе реновации передали 20 новостроек. Новые квартиры получили жители семи домов, еще 52 дома находятся в стадии расселения, 15 домов демонтировали по технологии умного сноса. Всего в программу реновации в ЗАО включены 559 домов, в которых проживают 105 тысяч жителей.

