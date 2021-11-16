Дом с подземной парковкой построят по программе реновации в столичном районе Перово

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столичном районе Перово в рамках программы реновации построят дом с подземным паркингом. Проект новостройки, которую возведут на 3-й Владимирской улице, уже согласовала Москомэкспертиза, сообщил председатель ведомства Валерий Леонов.
"В доме запроектировано 346 квартир, а именно 70 однокомнатных, 210 двухкомнатных и 66 трехкомнатных. На первом этаже здания появятся помещения общественного назначения", – цитирует Леонова портал мэра и правительства Москвы.
Стены первого этажа и цоколь снаружи облицуют керамическим кирпичом. Со второго этажа и выше – трехслойными панелями с облицовкой из керамического кирпича. Фасад здания планируют сделать вентилируемым. Внутренняя отделка будет выполняться по стандартам программы реновации.
Один из этажей дома разместят под землей: там оборудуют парковку для жильцов, въезд и выезд на которую будет организован по однопутной закрытой рампе со светофорами.
Кроме того, в непосредственной близости от дома планируют разместить плоскостные парковки. Также на придомовой территории появятся пешеходные зоны, площадки для игр, отдыха и спорта. Там установят малые архитектурные формы и фонари, а также разобьют газоны и высадят деревья.
Ранее сообщалось, что на юго-востоке столицы в этом году по программе реновации под заселение было передано 1,3 тысячи квартир в девяти домах. Шесть домов находятся в Люблине и три – в Кузьминках. Квартиры уже предложили 2 875 гражданам – это 1 087 семей.
"Москва сегодня": за год больше 20 тыс человек переехали в новостройки по реновации
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: