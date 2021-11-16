Дом с подземной парковкой построят по программе реновации в столичном районе Перово

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном районе Перово в рамках программы реновации построят дом с подземным паркингом. Проект новостройки, которую возведут на 3-й Владимирской улице, уже согласовала Москомэкспертиза, сообщил председатель ведомства Валерий Леонов.

"В доме запроектировано 346 квартир, а именно 70 однокомнатных, 210 двухкомнатных и 66 трехкомнатных. На первом этаже здания появятся помещения общественного назначения", – цитирует Леонова портал мэра и правительства Москвы.

Стены первого этажа и цоколь снаружи облицуют керамическим кирпичом. Со второго этажа и выше – трехслойными панелями с облицовкой из керамического кирпича. Фасад здания планируют сделать вентилируемым. Внутренняя отделка будет выполняться по стандартам программы реновации.

Один из этажей дома разместят под землей: там оборудуют парковку для жильцов, въезд и выезд на которую будет организован по однопутной закрытой рампе со светофорами.

Кроме того, в непосредственной близости от дома планируют разместить плоскостные парковки. Также на придомовой территории появятся пешеходные зоны, площадки для игр, отдыха и спорта. Там установят малые архитектурные формы и фонари, а также разобьют газоны и высадят деревья.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке столицы в этом году по программе реновации под заселение было передано 1,3 тысячи квартир в девяти домах. Шесть домов находятся в Люблине и три – в Кузьминках. Квартиры уже предложили 2 875 гражданам – это 1 087 семей.

