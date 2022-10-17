Сильное похолодание прогнозируется на юге России в конце недели – Гидрометцентр

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Регионы юга России ожидает заметное похолодание к пятнице-субботе, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог пояснил, что в Краснодарском крае в конце недели ожидается 11–14 градусов в континентальных районах и 14–16 градусов на Черноморском побережье.

Также по данным Гидрометцентра, в Ростовской области дневная температура в конце недели составит 10–11 градусов тепла, в Волгоградской области – плюс 8–9 градусов, в Крыму – 11–13 градусов тепла, в Ставропольском крае – плюс 11–12 градусов.

Ранее Вильфанд сообщил, что первые редкие снежники с дождем возможны в пятницу, 21 октября. Как пояснил метеоролог, за последние 70 лет из-за глобального потепления произошли значительные перемены. В начале XXI средней датой установления снежного покрова в Московском регионе была 28–30 ноября.

Есть вероятность, что первый мокрый снег будет в регионе в конце рабочей недели, отметил Вильфанд.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что на предстоящей неделе в Московский регион придут дожди и усилится ветер из-за североатлантических циклонов. Он отмечал, что наиболее резкое понижение температуры ожидается 19 октября.



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