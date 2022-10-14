Вильфанд рассказал, когда в Москве можно будет увидеть первые снежинки

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Говорить о снеге в Москве рано из-за положительных температур, однако на следующей неделе не исключено появление первых снежинок по ночам, сообщил Агентству "Москва" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На следующей неделе преимущественно осадки будут в виде дождя, ночью я не исключаю снег, но это не такой снег, о котором вы думаете. Все-таки ночные температуры еще будут преимущественно положительные, хотя уже днем в четверг максимальная температура будет от плюс 5 до плюс 8 градусов", – сказал синоптик.

Он добавил, что снег если и будет, то только в воздухе и только ночью, поэтому увидеть его не получится. Также Вильфанд рассказал, что в целом на следующей неделе осадки в столице будут в виде "осенних нудных дождей".

Он отметил, что средняя дата формирования устойчивого снежного покрова климатически сейчас отодвинулась на первые числа декабря.

Ранее сообщалось, что первый снег в столице в этом сезоне может выпасть в третьей декаде октября. Согласно статистике, в XXI веке средняя дата первого заморозка в Москве приходится на 11 октября, а первый снег выпадает 15 октября. При этом прогнозы, имеющиеся на данный момент, говорят о том, что в этом году эти события произойдут позже климатической нормы.



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