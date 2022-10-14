Снежный покров уже установился в шести регионах России – Гидрометцентр

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Половину азиатской части России уже накрыл постоянный снежный покров. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, на реках севера Якутии, Бурятии, Красноярского края, Иркутской, Магаданской, Амурской областей, Хабаровского края начал формироваться лед.

Ранее сообщалось, что первый снег в столице в этом сезоне может выпасть в третьей декаде октября. Согласно статистике, в XXI веке средняя дата первого заморозка в Москве приходится на 11 октября, а первый снег выпадает 15 октября. При этом прогнозы, имеющиеся на данный момент, говорят о том, что в этом году эти события произойдут позже своих климатических норм.



"Утро": 12 градусов тепла ожидается в столице 11 октября

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!