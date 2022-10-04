Первый снег в Москве может выпасть в третьей декаде октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первый снег в столице в этом сезоне может выпасть в третьей декаде октября, сообщает центр погоды "Фобос".

Синоптики отмечают, что, согласно статистике, в XXI веке средняя дата первого заморозка в Москве приходится на 11 октября, а первый снег выпадает 15 октября. При этом прогнозы, имеющиеся на данный момент, говорят о том, что в этом году эти события произойдут позже своих климатических норм.

"Ожидается, что первые заморозки и первый снег в Москве будут наблюдаться лишь в третьей декаде октября", – говорится в сообщении.

С начала месяца средняя температура воздуха в Москве превышает климатическую норму на 4 градуса. При этом уже выпало 49% осадков от положенного в октябре.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, что дожди в столице утихнут к среде, 5 октября.

Синоптик добавил, что остаток недели погода будет почти без осадков: небольшие дожди прогнозируются с четверга на пятницу и с субботы на воскресенье. В конце недели, по словам эксперта, в дневное время в Москве ожидается от 14 до 16 градусов тепла.



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