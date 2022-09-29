Синоптик пообещал москвичам бабье лето в октябре

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

С 5 по 10 октября в Москве ожидается старое бабье лето, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Со среды, 5 октября, на синоптической карте наметятся позитивные перемены – на фоне роста атмосферного давления распогодится и потеплеет на градус-другой. В последующие сутки существует высокая вероятность антициклональной погоды, а значит, природа может подарить во второй пентаде октября, с 5 по 10 октября, жителям Москвы и Центральной России несколько погожих дней старого бабьего лета, которого они были напрочь лишены в сентябре", – рассказал он РИА Новости.

По словам синоптика, температура воздуха в ночное время будет колебаться от 0 до 5 градусов тепла, при этом днем она поднимется до 10–15 градусов благодаря солнечной сухой погоде.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в Амурской области, Якутии, Красноярском и Хабаровском крае ожидаются аномально теплые октябрь и ноябрь. В декабре температура ниже климатической нормы ждет Чукотку, Камчатку и Магаданскую область.

В Москве же пик тепла придется на 1 октября, в этот день в городе будет 15–17 градусов, а по области – от 12 до 18. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, температура будет выше нормы примерно на 3–4 градуса.



Температура воздуха в столице поднимется до 13 градусов 29 сентября

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!