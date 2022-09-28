Синоптик пообещал москвичам потепление

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Температура воздуха в столице начнет повышаться с четверга, 29 сентября. В этот день столбики термометров поднимутся до 13 градусов тепла, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Уже завтра температура после сегодняшних плюс 10 в Москве повысится до плюс 13. Пик этой волны придется на 1 октября, когда в Москве будет плюс 15–17 градусов, а по области – от 12 до 18. Да, это выше нормы где-то на три-четыре градуса, но погода будет довольно облачная", – рассказал он в беседе с "Лентой.ру".

Леус добавил, что в эти дни также ожидаются кратковременные дожди, в связи с чем данный период тепла нельзя называть бабьим летом.

По словам синоптика, температура в последние дни сентября в центральной европейской части страны превысит климатическую норму на 3–4 градуса, однако данное явление не будет продолжительным. Так, в воскресенье, 2 октября, температура понизится до 9–13 градусов с высокой вероятностью осадков.

До конца сентября в Москве будет холодно и дождливо, рассказал ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, в первой половине недели в ночное время температура воздуха составит 3–8 градусов тепла, а в дневное – не выше 7–12 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в Амурской области, Якутии, Красноярском и Хабаровском крае ожидаются аномально теплые октябрь и ноябрь. В декабре температура ниже климатической нормы ждет Чукотку, Камчатку и Магаданскую область.



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