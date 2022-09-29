Москвичей предупредили о погружении в глубокую осень, дождях и холоде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве теплая погода продержится до начала следующей недели, а затем ожидается погружение в глубокую осень, дожди и холод, заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в разговоре с радио "Вести ФМ".

"В ближайшие дни погода немного побалует москвичей в плане, по крайней мере, повышения температуры не только до своей климатической нормы, но и даже чуть-чуть повыше", – отметил синоптик.

Тишковец рассказал, что в четверг, 29 сентября, во второй половине дня должно выглянуть солнце, температура воздуха составит 12–14 градусов, в Московской области – 10–15 градусов.

"Атмосферное давление будет расти, барометры к концу дня покажут 745 миллиметров ртутного столба. В пятницу и субботу столбики термометров покажут 15 градусов, но на солнце рассчитывать не стоит. Это все равно пасмурное небо, осень и небольшие обложные дожди", – сказал метеоролог.

Он добавил, что на следующей неделе москвичей вновь ждет похолодание, а бабьего лета не ожидается.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в Амурской области, Якутии, Красноярском и Хабаровском крае ожидаются аномально теплые октябрь и ноябрь. В декабре температура ниже климатической нормы ждет Чукотку, Камчатку и Магаданскую область.

В Москву же пик тепла придется на 1 октября, в этот день в городе будет 15–17 градусов, а по области – от 12 до 18. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, температура будет выше нормы примерно на 3–4 градуса.



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