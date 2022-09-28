Первый снег выпал в Новосибирске

Улицы Новосибирска побелели – в городе выпал первый снег. Жители города поделились кадрами в соцсетях.

Автомобилисты стояли в километровых заторах утром 28 сентября. По словам синоптиков, такая погода продлится еще несколько дней. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.