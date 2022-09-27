Спецборт МЧС доставил в Москву раненных при стрельбе в ижевской школе

Фото: ТАСС/МЧС России

В Москву доставили пострадавших в результате нападения на школу № 88 в Ижевске, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство чрезвычайных ситуаций.

"Самолет Ил-76 доставил пострадавших в аэропорт Жуковский", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что во время полета пострадавшие были в специальных медицинских модулях, которые позволяют контролировать состояние пациентов.

Трагедия в ижевской школе № 88 произошла в понедельник, 26 сентября. Неизвестный открыл стрельбу в здании учебного заведения. Там была проведена эвакуация. Стрелок покончил с собой. В результате нападения погибли 17 человек, пострадали 25.

В Москву для дальнейшего лечения эвакуировали 15 пострадавших. Среди них – 13 несовершеннолетних.

В СК сообщали, что нападавший был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Позднее следователям удалось установить, что устроившим стрельбу в ижевской школе № 88 оказался ее выпускник 1988 года рождения.

По факту стрельбы СК РФ возбудил уголовное дело. Оно было передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства.

