МВД подтвердило стрельбу в школе № 88 Ижевска

Фото: телеграм-канал Mash

МВД по Республике Удмуртия подтвердило факт стрельбы в школе № 88 в Ижевске.

"Сегодня в полицию поступило сообщение о стрельбе в школе № 88 города Ижевска. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. <...> Информация о пострадавших уточняется", – сообщается в телеграм-канале "МВД Медиа".

В полиции добавили, что принимают меры по задержанию подозреваемого в нападении.

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что на месте находятся представители скорой помощи, а также спецслужбы.

"По ситуации в школе № 88: все силы и средства приведены. На месте работают все спецслужбы, скорая. Я прибыл на место происшествия, буду оперативно докладывать обо всем, что происходит", – заявил руководитель региона в личном телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в одной из школ города произошла стрельба. В результате инцидента пострадали три ребенка. Погиб охранник образовательного учреждения.