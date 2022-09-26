Стрельба произошла в школе в Ижевске

Фото: телеграм-канал Baza

В одной из школ Ижевска произошла стрельба. В результате произошедшего три ребенка пострадали, погиб охранник. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Подробности случившегося устанавливаются.

В свою очередь, глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что около школы № 88 в Ижевске работают все спецслужбы, силы и средства приведены в готовность.

"Я прибыл на место происшествия, будут оперативно докладывать обо всем, что происходит", – написал Бречалов в своем телеграм-канале.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный призвал создать единые требования к безопасности детских садов и школ. По его словам, в каждой школе и детсаду должен быть высококвалифицированный персонал охраны.