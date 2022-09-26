Фото: Следственный комитет РФ

Число погибших при стрельбе в ижевской школе выросло до 17. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правительство Удмуртии.

"По данным Следственного комитета России, погибли 17 человек, в том числе 11 детей и шесть взрослых", – сообщили в ведомстве.

Трагедия в ижевской школе № 88 произошла в понедельник, 26 сентября. Неизвестный открыл стрельбу в здании учебного заведения. Там была проведена эвакуация. Стрелок покончил с собой.

В СК сообщали, что нападавший был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Позднее следователям удалось установить, что устроившим стрельбу в ижевской школе № 88 оказался ее выпускник 1988 года рождения.

По факту стрельбы СК РФ возбудил уголовное дело. Оно было передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства.

