Правоохранители прибыли на место стрельбы в ижевской школе через три минуты

Фото: телеграм-канал "112"

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что правоохранители прибыли в школу в Ижевске, где была открыта стрельба, через три минуты после поступления сигнала.

"Все, что по закону, мы сделали. И кнопка, и первый наряд прибыл через три минуты, и охрана полностью была. Если бы не работало, то через три минуты его (стрелявшего. – Прим. ред.) бы не загоняли на четвертый этаж", – передает ТАСС его слова.

Трагедия в ижевской школе № 88 произошла в понедельник, 26 сентября. Неизвестный открыл стрельбу в здании учебного заведения. Там была проведена эвакуация.

По последним данным, в результате нападения в общей сложности пострадали 39 человек. Из них погибли 15 человек, в том числе 11 детей. Сам стрелок покончил с собой.

В СК сообщали, что нападавший был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Позднее следователям удалось установить, что устроившим стрельбу в ижевской школе № 88 оказался ее выпускник 1988 года рождения.

По факту стрельбы СК РФ возбудил уголовное дело. Оно было передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства.

