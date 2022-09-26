Девять учеников, пострадавших при обстреле ижевской школы, находятся в реанимации

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Девять детей, которые были ранены в результате нападения на школу в Ижевске, находятся в реанимации, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного врача республиканской больницы № 1 Александра Шаклеина.

"На сегодняшнее время в клинике находятся 18 пациентов, 16 детей, двое взрослых. Из 16 ребятишек девять находятся в реанимации в состоянии тяжелом", – отметил он.

Врач уточнил, что двое взрослых также находятся на данный момент в реанимационном отделении.

Трагедия в ижевской школе № 88 произошла в понедельник, 26 сентября. Неизвестный открыл стрельбу в здании учебного заведения. Там была проведена эвакуация.

По последним данным, в результате нападения в общей сложности пострадали 39 человек. Из них погибли 15 человек, в том числе 11 детей. Сам стрелок покончил с собой.

В СК сообщали, что нападавший был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Позднее следователям удалось установить, что устроившим стрельбу в ижевской школе № 88 оказался ее выпускник 1988 года рождения.

По факту стрельбы СК РФ возбудил уголовное дело. Оно было передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства.

