Стихийный мемориал в память о погибших в ижевской школе организовали в Москве

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Стихийный мемориал в память о жертвах нападения на ижевскую школу организовали в Москве. Об этом сообщает газета "Известия".

Жители столицы несут цветы, свечи и мягкие игрушки к зданию представительства главы Удмуртии.

Трагедия в ижевской школе № 88 произошла в понедельник, 26 сентября. Неизвестный открыл стрельбу в здании учебного заведения. Там была проведена эвакуация.

По последним данным, в результате нападения погибли 15 человек, среди них – 11 детей. Стрелок покончил с собой.

В СК сообщали, что нападавший был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Позднее следователям удалось установить, что устроившим стрельбу в ижевской школе № 88 оказался ее выпускник 1988 года рождения.

По факту стрельбы СК РФ возбудил уголовное дело. Оно было передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства.

