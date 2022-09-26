Напавший на школу в Ижевске оказался ее выпускником – СК РФ

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Устроившим стрельбу в ижевской школе № 88 оказался ее выпускник 1988 года рождения. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.

"Следователями СК России установлена личность напавшего на школу в Ижевске. Это Артем Казанцев, 1988 года рождения, уроженец города Ижевска, выпускник этой школы", – говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители проводят обыск по месту его жительства, а также изучают личность мужчины, его взгляды и окружение.

"Проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии", – уточнили в СК.

Ранее Следственный комитет опубликовал кадры с напавшим на школу в Ижевске стрелка. На записи длительностью 10 секунд показано тело совершившего нападение на школу. Мужчина одет во все черное, на кофте у него изображена красным цветом нацистская символика.

По последним данным, жертвами нападения стали 13 человек. Среди них – 6 взрослых и 7 несовершеннолетних. Ранены 14 детей и 7 взрослых. Стрелок покончил с собой. Как отмечали в СК, на данный момент устанавливается его личность.

После данного ЧП было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных подпунктами "а", "в", "е" части 2 статьи 105 УК РФ, а также частью 1 статьи 222 УК РФ. Дело передали в Главное следственное управление Следственного комитета России.