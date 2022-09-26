СК опубликовал кадры напавшего на школу в Ижевске стрелка

Следственный комитет России опубликовал кадры с телом ранее напавшего на школу в Ижевске стрелком.

На записи длительностью 10 секунд видно, что мужчина одет во все черное, на кофте у него изображена нацистская символика.

В классе, где было найдено тело стрелка, перевернуты парты и стулья, разбросаны портфели детей. По предварительной информации, ЧП случилось во время урока – на столах остались лежать учебники.

Стрельба произошла в ижевской школе № 88 в понедельник, 26 сентября. Там была проведена эвакуация. Периметр учебного заведения был оцеплен, на месте работали оперативные службы.

По последним данным, жертвами нападения стали 13 человек. Среди них – 6 взрослых и 7 несовершеннолетних. Ранены 14 детей и 7 взрослых. Стрелок покончил с собой. Как отмечали в СК, на данный момент устанавливается его личность.

После данного ЧП было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных подпунктами "а", "в", "е" части 2 статьи 105 УК РФ, а также частью 1 статьи 222 УК РФ. Дело передали в Главное следственное управление Следственного комитета России.

