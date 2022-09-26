Число погибших при стрельбе в школе Ижевска выросло до 13 человек

Фото: ТАСС/Ильяс Бекмансуров

Число погибших в результате стрельбы в школе Ижевска выросло до 13 человек. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

"По предварительным данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе 6 взрослых и 7 несовершеннолетних. Ранены 14 детей и 7 взрослых", – говорится в сообщении ведомства.

До этого уточнялось, что жертвами нападения стали два охранника и два педагога.

Стрельба произошла в ижевской школе № 88 в понедельник, 26 сентября. Там была проведена эвакуация. Периметр учебного заведения был оцеплен, на месте работали оперативные службы.

Сообщалось, что стрелок покончил с собой. Как отмечали в СК, он был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву.

После данного ЧП было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных подпунктами "а", "в", "е" части 2 статьи 105 УК РФ, а также частью 1 статьи 222 УК РФ. Дело передали в Главное следственное управление Следственного комитета России.

