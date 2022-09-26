Фото: телеграм-канал Mash

Устроивший стрельбу в школе Ижевска покончил с собой. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД "Медиа".

"В настоящее время полицейскими обнаружено тело мужчины, открывшего стрельбу. По имеющимся данным, он покончил с собой", – говорится в сообщении.

В СК РФ рассказали, что злоумышленник был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Его личность предстоит установить.

Стрельба произошла в ижевской школе № 88 в понедельник, 26 сентября. По последним данным, число пострадавших детей возросло до 20, погибли шесть человек, в том числе охранник школы.

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что на месте находятся представители скорой помощи, а также спецслужбы.

