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Происшествия

11:06

Охранник погиб в результате стрельбы в школе в Ижевске

происшествиярегионы

Фото: телеграм-канал MASH

В результате вооруженного нападения на школу № 88 в Ижевске погиб охранник учебного заведения, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем телеграм-канале.

"В Ижевске в школе № 88 пока не установленный человек проник в школу, убил охранника, это уже известно. Есть жертвы среди детей и раненые", – сказал он видеообращении, которое было записано на месте происшествия.

По информации Бречалова, нападавший покончил с собой. Глава региона пояснил, что в школе была проведена эвакуация. В настоящее время периметр школы оцеплен, на месте работают оперативные службы.

"Информацию будем сверять позже с ФСБ", – добавил Бречалов.

Стрельба произошла в ижевской школе в понедельник, 26 сентября. В МВД по Республике Удмуртия сообщили, что правоохранители принимают меры по задержанию подозреваемого в нападении.

По некоторым данным, в результате стрельбы пострадали 10 детей.

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