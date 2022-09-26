Число пострадавших детей при стрельбе в школе Ижевска возросло до 10 – СМИ

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Число пострадавших детей при стрельбе в школе № 88 Ижевска возросло до 10, охранник погиб. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на осведомленный источник.

Стрельба произошла в ижевской школе в понедельник, 26 сентября. В МВД по Республике Удмуртия сообщили, что правоохранители принимают меры по задержанию подозреваемого в нападении.

В свою очередь, глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что на месте находятся представители скорой помощи, а также спецслужбы.

