Ученица школы № 88 в Ижевске рассказала подробности ЧП со стрельбой

Фото: телеграм-канал Mash

Ученица школы № 88 в Ижевске, которой удалось эвакуироваться при стрельбе, рассказала о случившемся.

"У нас стреляли в школе. Я от испуга не видела, я бежала куда-то. Лестница в крови", – приводит ее слова телеграм-канал SHOT.

Стрельба в ижевской школе произошла утром 26 сентября. Факт ЧП подтвердило МВД по Республике Удмуртия. В полиции также добавили, что принимают меры по задержанию подозреваемого в нападении.

По последним данным, число пострадавших детей при стрельбе в школе возросло до 10.

