Шесть человек погибли и 20 пострадали при стрельбе в школе в Ижевске

Фото: телеграм-канал Mash

Шесть человек погибли и 20 пострадали при стрельбе в школе № 88 в Ижевске, сообщается в телеграм-канале МВД "Медиа" со ссылкой на данные МВД по Удмуртии.

"В настоящее время полицейскими обнаружено тело мужчины, открывшего стрельбу. По имеющимся данным, он покончил с собой. На данный момент известно о 6 погибших и около 20 пострадавших от его действий. Информация уточняется", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате произошедшего пострадали 10 детей.

Стрельба произошла в ижевской школе в понедельник, 26 сентября. В МВД по Республике Удмуртия сообщили, что правоохранители принимают меры по задержанию подозреваемого в нападении.

В свою очередь, глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что на месте находятся представители скорой помощи, а также спецслужбы.

