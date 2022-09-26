Появилось видео, на котором дети прячутся в кабинете во время стрельбы в школе Ижевска

Видео: телеграм-канал SHOT

Появилась видеозапись, как дети прячутся в кабинете во время стрельбы в школе Ижевска.

На кадрах видно, что все ученики сели на пол. При этом дети почти не разговаривают между собой или общаются только шепотом.

Стрельба произошла в ижевской школе в понедельник, 26 сентября. В МВД по Республике Удмуртия сообщили, что правоохранители принимают меры по задержанию подозреваемого в нападении.

В свою очередь, глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что на месте находятся в том числе представители скорой помощи, а также спецслужбы.

По последним данным, число пострадавших при стрельбе в школе возросло до 20, погибли шестеро, в том числе охранник школы.

