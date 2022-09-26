Девять человек погибли при стрельбе в школе Ижевска

Фото: ТАСС/Ильяс Бекмансуров

Девять человек погибли при стрельбе в ижевской школе № 88, среди них – пятеро учеников, сообщили в Следственном комитете России.

В результате нападения на школу погибли также два охранника и два педагога. Точные данные по погибшим и раненым на данный момент уточняются. Стрелок покончил с собой.

Устроивший стрельбу был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. В настоящее время его личность устанавливается.

"Следователями СК России будут установлены обстоятельства случившегося, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", – говорится в сообщении.

После данного ЧП было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных подпунктами "а", "в", "е" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России, а также частью 1 статьи 222 УК РФ. Дело передали в Главное следственное управление Следственного комитета России.

Стрельба произошла в ижевской школе № 88 в понедельник, 26 сентября. Там была проведена эвакуация. Периметр учебного заведения был оцеплен, на месте работали оперативные службы.

В свою очередь, депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что у нападавшего было два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами.