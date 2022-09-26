В Удмуртии объявили траур по погибшим при стрельбе в ижевской школе

Фото: ТАСС/Ильяс Бекмансуров

Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил траур по погибшим при стрельбе в школе № 88 в Ижевске. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"С сегодняшнего дня и до 29 сентября в Удмуртской Республике объявлен траур по погибшим в школе № 88", – написал Бречалов.

Он добавил, что за психологической помощью можно обратиться по телефонам 8-800-100-24-47 и 8-800-100-09-06.

Стрельба произошла в ижевской школе № 88 в понедельник, 26 сентября. Там была проведена эвакуация. Периметр учебного заведения был оцеплен, на месте работали оперативные службы.

В свою очередь, депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что у нападавшего было два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами.

По последним данным, в результате стрельбы погибли девять человек, пятеро из которых дети. Кроме того, не менее 20 человек пострадали. Сам нападавший покончил с собой.

