Врач школы в Ижевске рассказала, как спасалась от стрельбы

Фото: телеграм-канал SHOT

Врач школы № 88 в Ижевске Елена Ожегова рассказала, что ей удалось спастись от стрельбы, заперевшись и забаррикадировавшись в одном из кабинетов. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

"Я выглянула и поняла, что стреляют и стреляют на поражение. Просто в кабинете закрылась и больше ничего не видела. Слышала только, что постоянно стреляли", – сказала она.

По словам Ожеговой, она слышала не менее 20–30 одиночных выстрелов.

Стрельба произошла в ижевской школе в понедельник, 26 сентября. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что на месте работают сотрудники скорой помощи и спецслужб.

По последним данным, в результате стрельбы погибли девять человек, пятеро из которых дети. Кроме того, не менее 20 человек пострадали. Сам нападавший покончил с собой.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что устроивший стрельбу использовал два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами.