Глава Удмуртии рассказал, что школу в Ижевске охранял ЧОП

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Школу № 88 в Ижевске, в которой произошла стрельба, охранял ЧОП. В учебном заведении были соблюдены необходимые меры безопасности, заявил глава региона Александр Бречалов.

"По моей информации, охрану обеспечивает ЧОП в соответствии с заключенным договором, <...> это крупная школа: 1 200 учеников. Она не только была охраной обеспечена, но и всеми необходимыми мерами безопасности", – приводит слова Бречалова ТАСС.

Стрельба произошла в ижевской школе № 88 в понедельник, 26 сентября. Там была проведена эвакуация. Периметр учебного заведения был оцеплен, на месте работали оперативные службы.

Сообщалось, что жертвами нападения стали 13 человек. Среди них – 6 взрослых и 7 несовершеннолетних. Ранены 14 детей и 7 взрослых.

Позднее количество погибших в результате стрельбы увеличилось до 15, среди них 11 детей. В общей сложности в результате инцидента пострадали 39 человек.

Стрелок покончил с собой.

После данного ЧП было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных подпунктами "а", "в", "е" части 2 статьи 105 УК РФ, а также частью 1 статьи 222 УК РФ. Дело передали в Главное следственное управление Следственного комитета России.

