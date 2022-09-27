В Госдуме указали на недостатки в работе ЧОПов, охраняющих школы

10:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Заместитель председателя Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил о несовершенстве действующего законодательства в области работы частных охранных предприятий (ЧОП). Об этом сообщает газета "Известия".
Закон был принят в 1992 году и не препятствует тому, чтобы охранниками в школах работали не подходящие ни по возрасту, ни по профессиональной подготовке люди.
"В регионах многие ЧОПы работают без лицензии и без специальной профессиональной подготовки – по серой схеме. Такой ЧОП не лучшее решение для школьной охраны. А иногда и вовсе школу охраняют вышедшие на пенсию трудовики или физруки, которые хорошие в своей профессии, но не в охране школы", – подчеркнул депутат.
Выборный указал на то, что ЧОП должен быть профессиональным и работать по четко определенным стандартам, на соответствие которым должны проводиться проверки.
В свою очередь, руководитель объединения "Федеральный координационный центр руководителей охранных структур" Александр Козлов считает, что проблемы связаны не с качеством охраны, а с несоблюдением норм безопасности в образовательных учреждениях.
Отдельно эксперт указал на то, что школы выбирают ЧОП по конкурсу, что в реальности приводит к победам организаций, предложивших наименьшую цену контракта. Существующее требование Росгвардии о цене договоров, по которым охранники могут получать не меньше МРОТ, не соблюдается в 80 процентах случаев.
Трагедия в ижевской школе № 88 произошла в понедельник, 26 сентября. Неизвестный открыл стрельбу в здании учебного заведения. Там была проведена эвакуация. Стрелок покончил с собой. В результате нападения погибли 17 человек.
В СК сообщали, что нападавший был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Позднее следователям удалось установить, что устроившим стрельбу в ижевской школе № 88 оказался ее выпускник 1988 года рождения.
По факту стрельбы СК РФ возбудил уголовное дело. Оно было передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства.
Стихийный мемориал в память о погибших в ижевской школе организовали в Москве
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