В Москву эвакуируют 15 пострадавших при стрельбе в ижевской школе – Мурашко

Фото: ТАСС/Ильяс Бекмансуров

В Москву для дальнейшего лечения эвакуируют 15 пострадавших в результате стрельбы в ижевской школе. Среди них – 13 несовершеннолетних, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Планируется эвакуация, сейчас пока на утро мы оцениваем, что к перевозке, к эвакуации мы подготовим 15 пациентов, двое из них – взрослые, остальные – дети", – цитирует его ТАСС.

По словам Мурашко, самолет МЧС с бригадой сопровождения на взлетно-посадочной полосе уже готов и, как только будут подготовлены медслужбы и пациенты, произведут их эвакуацию в столичные больницы.

Министр также уточнил, что получившим ранения были проведены дополнительные обследования, и, как отмечается, трое из них остаются в крайне тяжелом состоянии.

"Ночь провели удовлетворительно, прошли дополнительные обследования, есть тревожные, так скажем, пациенты для нас, находящиеся в крайне тяжелом состоянии, таких пациентов троих я хотел бы отметить", – отметил Мурашко.

Трагедия в ижевской школе № 88 произошла в понедельник, 26 сентября. Неизвестный открыл стрельбу в здании учебного заведения. Там была проведена эвакуация. Стрелок покончил с собой. В результате нападения погибли 17 человек.

В СК сообщали, что нападавший был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Позднее следователям удалось установить, что устроившим стрельбу в ижевской школе № 88 оказался ее выпускник 1988 года рождения.

По факту стрельбы СК РФ возбудил уголовное дело. Оно было передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства.

