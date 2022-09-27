Дело по статье о возбуждении ненависти завели после трагедии в ижевской школе

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После стрельбы в школе № 88 в Ижевске заведено уголовное дело по статье о возбуждении ненависти, заявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Сегодня на совещании председателю (СК РФ Александру Бастрыкину. – Прим. ред.) было доложено следственной группой, что по результатам осмотра места происшествия, в частности тела нападавшего, также осмотра жилища, где проживал нападавший, покончивший с собой, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 282 Уголовного кодекса РФ – это возбуждение ненависти либо вражды по признаку расы идеологии, ненависти к определенной группе по признакам веры, национальности и прочее", – приводит ТАСС ее слова.

Петренко отметила, что устроивший стрельбу являлся приверженцем идеологии запрещенного в РФ террористического движения "Колумбайн" (внесено в официальный перечень террористических и экстремистских организаций).

Трагедия в ижевской школе № 88 произошла в понедельник, 26 сентября. Неизвестный открыл стрельбу в здании учебного заведения. Там была проведена эвакуация. Стрелок покончил с собой.

В СК сообщали, что нападавший был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Позднее следователям удалось установить, что устроившим стрельбу в ижевской школе № 88 оказался ее выпускник 1988 года рождения.

По факту стрельбы СК РФ возбудил уголовное дело. Оно было передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства.

