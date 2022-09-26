Часть пострадавших при стрельбе в Ижевске детей перевезут в Москву 27 сентября

Фото: СК РФ

Во вторник, 27 сентября, медики транспортируют в Москву часть пострадавших в результате стрельбы в ижевской школе детей, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня ночью будет дообследование ряда пациентов, утром переоценка состояния. Утром часть будет по состоянию переведена в Москву", – цитирует его ТАСС.

Глава Минздрава подчеркнул важность стабилизации состояния детей. По его словам, трое пострадавших несовершеннолетних находятся в критическом состоянии.

Трагедия в ижевской школе № 88 произошла в понедельник, 26 сентября. Неизвестный открыл стрельбу в здании учебного заведения. Там была проведена эвакуация.

По последним данным, в результате нападения в общей сложности пострадали 39 человек. Из них погибли 15 человек, в том числе 11 детей. Сам стрелок покончил с собой.

В СК сообщали, что нападавший был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Позднее следователям удалось установить, что устроившим стрельбу в ижевской школе № 88 оказался ее выпускник 1988 года рождения.

По факту стрельбы СК РФ возбудил уголовное дело. Оно было передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства.

