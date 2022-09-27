Число пострадавших в результате стрельбы в школе в Ижевске выросло до 25 человек

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Ранения в результате стрельбы в ижевской школе получили 25 человек – 23 ребенка и 2 взрослых, сообщается в телеграм-канале СК РФ.

Ранее сообщалось о 24 пострадавших. Погибли 17 человек – 11 детей и 6 взрослых.

Глава ведомства Александр Бастрыкин совместно со следственной группой лично осмотрел место трагедии, в том числе здание образовательного учреждения и прилегающую территорию.

Трагедия в ижевской школе № 88 произошла в понедельник, 26 сентября. Неизвестный открыл стрельбу в здании учебного заведения. Там была проведена эвакуация. Стрелок покончил с собой.

В СК сообщали, что нападавший был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Позднее следователям удалось установить, что устроившим стрельбу в ижевской школе № 88 оказался ее выпускник 1988 года рождения.

По факту стрельбы СК РФ возбудил уголовное дело. Оно было передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства.

