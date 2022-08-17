Москвичи стали пользоваться чат-ботом перед приемом врача в 1,5 раза чаще

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жители столицы стали пользоваться чат-ботом перед приемом врача в 1,5 раза чаще, сообщает сайт мэра и правительства Москвы со ссылкой на замглавы департамента здравоохранения Илью Тырова.

"Мы видим, что москвичи стали активнее пользоваться сервисом – в 1,5 раза чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего чат-ботом воспользовались уже более миллиона пациентов", – отметил он.

Тыров напомнил, что, используя данный сервис, москвичи могут пожаловаться на самочувствие перед приемом специалистов шести разных направлений. Среди них – хирург, терапевт, гинеколог, оториноларинголог, офтальмолог, для детей – педиатр.

При этом благодаря данному нововведению врач может заблаговременно ознакомиться с жалобами пациента и уделить больше внимания осмотру и процедурам.

Уточняется, что для использования платформы дополнительные программы не требуются. Чат-бот объединен с сервисами записи на прием ЕМИАС. Перед приемом пользователю приходит уведомление со ссылкой на данный опрос.

Ранее сообщалось, что свыше 400 миллионов раз жители столицы воспользовались услугой записи в поликлинику на портале мэра или через приложение.

Как отмечал Сергей Собянин, теперь вся информация об истории болезни и выполненных процедурах есть в онлайн-медкарте на портале мэра и в приложении "ЕМИАС.Инфо". Кроме того, содержатся в карте и больничные. Их больше не потребуется заверять печатями, подписями и приносить работодателю.