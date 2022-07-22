Свыше 400 млн записей к врачу оформили москвичи онлайн

16:03
Фото: телеграм-канал Сергея Собянина
Свыше 400 миллионов раз жители столицы воспользовались услугой записи в поликлинику на портале мэра или через приложение. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
"Цифровые технологии помогли сделать поход к врачу в Москве максимально быстрым и комфортным. Записаться на прием проще всего онлайн: через мобильное приложение или портал mos.ru. Есть возможность выбрать подходящее время, перенести или отменить запись. Сейчас это самый популярный электронный сервис – москвичи воспользовались им больше 400 миллионов раз", – отметил мэр.
При этом, как уточнил Собянин, перед приемом москвичи имеют возможность через чат-бота заранее передать медику данные о самочувствии, что поможет оставить больше времени на осмотр и исследования.
По словам градоначальника, вся информация об истории болезни и выполненных процедурах есть в онлайн-медкарте на портале мэра и в приложении "ЕМИАС.Инфо". Кроме того, содержатся в карте и больничные. Их больше не потребуется заверять печатями, подписями и приносить работодателю.
Собянин уточнил, что также онлайн теперь есть все рецепты и назначения, а получить льготные медикаменты в аптеке возможно по QR-коду или полису.
Ранее сообщалось, что около 220 тысяч жителей столицы проверили здоровье в павильонах "Здоровая Москва" за два месяца работы, из них почти 83 тысячи прошли углубленное обследование после COVID-19.
При этом после прохождения чекапов на дополнительные исследования были направлены почти 180 тысяч человек, из которых более 38 тысяч – в поликлиники, 1,6 тысячи – в Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии.
Более 15 млн человек зарегистрировались на портале mos.ru – Собянин
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