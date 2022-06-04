Администраторами в поликлиниках Москвы стали 1,5 тыс специалистов центров госуслуг

Администраторами в поликлиниках Москвы стали почти полторы тысячи специалистов, которые работали в центрах госуслуг. Они встречают пациентов, помогают записаться к врачу, распечатать талон и решить другие вопросы.

По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, такая практика началась несколько лет назад. В 2020 году сотрудники центров госуслуг впервые вышли на работу в поликлиники. А с этого года они сопровождают и помогают пациентам не только на входе, но и на этажах.

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