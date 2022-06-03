Монолитные работы ведутся в корпусе лучевой терапии на территории больницы в Коммунарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На территории больницы в Коммунарке ведется устройство основных конструкций корпуса лучевой терапии, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, корпус будет рассчитан на 50 коек. В здании будет шесть этажей и подвал, а его общая площадь составит 12,2 тысячи квадратных метров.

"Благодаря строительству нового корпуса больница в Коммунарке станет одним из якорных многопрофильных онкологических центров Москвы. В корпусе смогут установить современные диагностические и лабораторные оборудования, которые позволят определить природу опухолевой клетки и правильно подобрать терапию", – сказал Бочкарев.

Накануне Сергей Собянин открыл перинатальный центр второй очереди больничного комплекса ГКБ № 40 в Коммунарке. Мэр отметил, что медицинский центр в Коммунарке полностью перешел на свою плановую профильную работу. По его словам, это один из лучших в стране онкологических центров и одна из лучших клиник в Москве. Собянин подчеркнул, что большинство жителей ТиНАО смогут обслуживаться в этом учреждении.

Градоначальник отметил, что в перинатальном центре установили самую современную технику. Кроме того, внутри учреждения есть кабинет госуслуг, где можно получить свидетельство о рождении ребенка.

Собянин также добавил, что 2 июня в Коммунарке открыли новую шестиэтажную детско-взрослую поликлинику – филиал № 2 Троицкой городской больницы. К ней прикреплены свыше 50 тысяч местных жителей, из которых 37,8 тысячи взрослых и 12,3 тысячи детей.

Здание возведено по индивидуальному проекту и соответствует новому московскому стандарту поликлиник. Оно разделено на два блока – взрослый и детский.

