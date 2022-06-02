Пушкинский музей подготовил программу по случаю дня рождения поэта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Государственный музей А. С. Пушкина подготовил специальную программу по случаю празднования дня рождения поэта 6 июня. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Посетителей ждут экскурсии, посвященные самому писателю, его окружению и Москве тех времен, а также концерты. Кроме того, вход в главное здание музея и его филиалы будет в этот день бесплатным. В здании на улице Пречистенке для посетителей будут доступны как постоянная экспозиция, так и временные выставки.

В мемориальной квартире Пушкина на Старом Арбате пройдут бесплатные экскурсии. Горожане смогут не только увидеть место, где когда-то жил поэт, но и посмотреть на старинные гравюры, которые показывают, как менялась Москва.

А в Доме-музее В. Л. Пушкина, дяди Александра Пушкина, пройдет концерт "Храни меня, мой талисман...". Музыканты исполнят романсы на стихи поэта, а также музыку знаменитых композиторов, в том числе Петра Чайковского, Александра Даргомыжского, Цезаря Кюи, Михаила Глинки и других.

Подробное расписание мероприятий можно узнать на сайте музея. Уточняется, что на следующий день после празднования, 7 июня, главное здание и филиалы работать не будут.

Ранее сообщалось, что с 3 по 6 июня в Москве состоится VIII книжный фестиваль "Красная площадь". Он пройдет на девяти традиционных площадках. В программе – более 200 событий. Свои новые книги на "Красной площади" презентуют Павел Басинский, Алексей Иванов, Эдвард Радзинский, Алексей Сальников и другие писатели.

