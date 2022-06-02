Проект "Знание. ВДНХ" открывает летний сезон

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Культурно-просветительский проект "Знание. ВДНХ" начинает летний сезон, он продлится до сентября. Москвичи смогут посетить лекции, викторины, спектакли и различные курсы.
Как сообщается на портале мэра и правительства столицы, часть мероприятий можно будет посетить бесплатно, заранее зарегистрировавшись. Основными площадками традиционно станут павильон "Рабочий и колхозница", Центры славянской письменности "Слово" и "Космонавтика и авиация".
Новый сезон откроется празднованием Дня русского языка и дня рождения Александра Пушкина. В ближайшую субботу, 4 июня, москвичи смогут посетить Центр славянской письменности "Слово", где изучат почерк великого поэта, а также примут участие в викторине.
В павильоне "Рабочий и колхозница" Драматический театр имени С. Л. Штейна в воскресенье, 5 июня, покажет спектакль по роману в стихах "Евгений Онегин". В этот же день гостям расскажут, как Пушкин реформировал русский язык и объединил литературный стиль с народной лексикой.
Помимо этого, для москвичей организуют курс по созданию комиксов из пяти занятий, а также лекции об архитектуре, кино, журналистике, космосе и другие тематические занятия.
Ранее москвичей пригласили в столичный зоопарк. С 1 июня зоопарк начал работать по графику с 07:30 до 22:00. На фоне потепления многие животные активизировались и стали выходить в уличные вольеры. В их числе – приматы, панды и манул. Вить гнезда начали птицы, а некоторые уже заботятся о потомстве.
"Это наш город": Московский зоопарк перешел на летний режим работы
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