Около 220 тыс горожан проверили здоровье в павильонах "Здоровая Москва"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Около 220 тысяч жителей столицы проверили здоровье в павильонах "Здоровая Москва" за два месяца работы, из них почти 83 тысячи прошли углубленное обследование после COVID-19, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что в столице работают 46 павильонов.

"Это удобный формат чекапа для жителей мегаполиса: всего за час в комфортной обстановке можно проверить состояние своего организма и узнать, что все в порядке, либо выявить заболевание на ранней стадии и предотвратить его. Обследования прошли уже почти 220 тысяч москвичей", – приводятся слова Раковой на портале мэра и правительства Москвы.

Она уточнила, что после прохождения чекапов на дополнительные исследования были направлены почти 180 тысяч человек, из которых более 38 тысяч – в поликлиники, 1,6 тысячи – в Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии.

"Это жители, у которых есть подозрения на проблемы с работой сердца и сосудов, легких, щитовидной железы и другие отклонения. Также уже выявлены три случая онкологических заболеваний – очень важно, что мы смогли узнать о заболевании на ранней стадии и вовремя начать лечение", – пояснила она.

Ракова отметила, что за два месяца работы павильонов у посетителей взяли почти 750 тысяч анализов. Причем большая часть анализов и медицинских манипуляций производится непосредственно в павильонах.

По ее словам, углубленное обследование после перенесенного коронавируса рекомендуется проходить даже при отсутствии жалоб.

Павильоны "Здоровая Москва" открылись в 2022 году 11 мая, они функционируют в 46 точках столицы. Они будут работать до конца сентября. Бесплатное полное обследование там займет не больше 60 минут.

Чтобы пройти диспансеризацию, с собой следует взять паспорт и московский полис ОМС. В анкете москвичам нужно указать о личном и семейном анамнезе, образе жизни и наличии вредных привычек. Затем начнется общее обследование, в ходе которого посетителям измерят артериальное и внутриглазное давление, рост, вес и окружность талии, рассчитают индекс массы тела, сделают ЭКГ и экспресс-тесты на уровень глюкозы и холестерина. Пациенты старше 40 лет сдают также общий анализ крови.

