Трем новым детским поликлиникам в Москве присвоили адреса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Трем новым детским поликлиникам в районах Кунцево, Савеловском и Войковском присвоили адреса, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Новые здания медучреждений расположены на улице Академика Павлова (дом 40А), Вятской улице (дом 37) и Головинском шоссе (дом 6А, строение 1). Они строятся в соответствии с новым московским стандартом", – рассказал глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Представитель мэрии рассказал, что учреждения рассчитаны на 320 посещений в смену. Они будут оборудованы новейшим медицинским оборудованием, а также лифтами и пандусами для маломобильных посетителей. Медицинское оснащение новых поликлиник включает в себя педиатрические отделения и кабинеты врачей-специалистов. Кроме того, в них откроются зоны лучевой и функциональной диагностики.

Замруководителя департамента здравоохранения Москвы Алексей Сапсай заявил, что детские поликлиники нового стандарта отличаются максимально "дружелюбной атмосферой и комфортной средой". На стенах учреждения изобразят забавных персонажей, также пациентам будут доступны игровые зоны и кафе.

Ранее Сергей Собянин открыл после реконструкции филиал № 1 детской поликлиники № 42 на улице Голубинской в Ясеневе. По словам градоначальника, в данном районе обновят суммарно шесть учреждений, а по всей Москве – еще порядка 100.

