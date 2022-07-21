Трем новым детским поликлиникам в Москве присвоили адреса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Трем новым детским поликлиникам в районах Кунцево, Савеловском и Войковском присвоили адреса, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Новые здания медучреждений расположены на улице Академика Павлова (дом 40А), Вятской улице (дом 37) и Головинском шоссе (дом 6А, строение 1). Они строятся в соответствии с новым московским стандартом", – рассказал глава департамента городского имущества Максим Гаман.
Представитель мэрии рассказал, что учреждения рассчитаны на 320 посещений в смену. Они будут оборудованы новейшим медицинским оборудованием, а также лифтами и пандусами для маломобильных посетителей. Медицинское оснащение новых поликлиник включает в себя педиатрические отделения и кабинеты врачей-специалистов. Кроме того, в них откроются зоны лучевой и функциональной диагностики.
Замруководителя департамента здравоохранения Москвы Алексей Сапсай заявил, что детские поликлиники нового стандарта отличаются максимально "дружелюбной атмосферой и комфортной средой". На стенах учреждения изобразят забавных персонажей, также пациентам будут доступны игровые зоны и кафе.
Ранее Сергей Собянин открыл после реконструкции филиал № 1 детской поликлиники № 42 на улице Голубинской в Ясеневе. По словам градоначальника, в данном районе обновят суммарно шесть учреждений, а по всей Москве – еще порядка 100.
"Это наш город": Собянин открыл после реконструкции филиал детской поликлиники в Ясеневе
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