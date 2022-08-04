Жалобы на самочувствие москвичей перед приемом хирурга соберет чат-бот

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Действие чат-бота, с помощью которого можно записаться на прием врача в Москве, расширили на посещение хирурга. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Теперь москвичи с помощью чат-бота могут передать жалобы на самочувствие перед приемом хирурга. Это уже шестая специальность, которую охватил сервис", – рассказали в пресс-службе комплекса соцразвития Москвы.

По данным ведомства, предварительно передать показания по здоровью можно перед приемом у терапевта, гинеколога, оториноларинголога и офтальмолога. Родители с детьми в возрасте до 18 лет также могут передать информацию для педиатра.

За день до даты записи на прием к названным специалистам пользователю приходит ссылка на опрос. В специальной форме требуется указать жалобы и ответить на вопросы о своем самочувствии. При регистрации через приложение "ЕМИАС.ИНФО" опрос будет доступен сразу же в онлайн-режиме.

Собранные данные автоматически поступают в единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС). В комплексе соцразвития Москвы отметили, что данным сервисом уже воспользовались более миллиона жителей столицы.

В конце июля на портале мэра и правительства города сообщалось о запуске сервиса для помощи столичным государственным и муниципальным заказчикам. Цифровое решение позволяет заранее оценить контракты, ознакомиться с требованиями прохождения экспертизы цены договоров, а также уточнить список необходимых для этого документов.

