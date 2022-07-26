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Москва 24

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Технологии

15:54

В Роскачестве рассказали, где пользователи чаще всего оставляют "цифровые следы"

технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Чаще всего россияне оставляют "цифровые следы" – свои персональные и другие данные – в онлайн-магазинах и соцсетях. Об этом "Газете.ру" рассказали в Роскачестве.

Отмечается, что запись информации о поисковых запросах ведут не только браузеры, но и такие сервисы, как Google. Часть полученных ими данных анонимна, однако третьи лица могут получить к ним доступ, расшифровать их. В лучшем случае это приведет к настройке таргетированной рекламы, а в худшем – может быть использовано в мошеннических целях.

Чтобы обезопасить себя от злоумышленников, в Роскачестве рекомендуют постоянно повышать уровень своей цифровой грамотности. Важно понимать, какой информацией можно делиться в интернете, а какой нет.

"Задумывайтесь над тем, какие доступы и разрешения вы даете сервисам и на какую рекламу обращаете внимание", – подытожили в организации.

Ранее эксперт предостерег россиян от использования бесплатных VPN-сервисов. По его словам, 90% из них передают данные о пользователях третьим лицам. Кроме того, в 20% случаев сервисы не скрывают реальный IP-адрес клиентов

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