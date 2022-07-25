Собянин рассказал о развитии бесконтактной оплаты проезда в транспорте Москвы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Москва находится среди мировых лидеров по числу способов оплаты проезда, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр рассказал о развитии бесконтактной оплаты проезда в транспорте города. По его словам, в мире пока нет аналогов сервиса Face Pay по масштабу внедрения, качеству и удобству использования для пассажира. Кроме того, недавно в кассах станций БКЛ заработала Система быстрых платежей – оплата проезда с помощью смартфона.



"Мы продолжим развивать бесконтактные способы оплаты для удобства пассажиров. К примеру, Face Pay уже начали тестировать в наземном транспорте, и до конца года система заработает на станциях Московского центрального кольца", – сказал Собянин.



Также до конца года все турникеты в метро оборудуют сканерами QR-кодов. Благодаря этому оплатить телефоном можно будет прямо на турникете, как и раньше. Мэр подчеркнул, что цифровые билеты намного экономичнее и экологичнее бумажных.

Ранее сообщалось, что Систему быстрых платежей (СБП) можно будет использовать для оплаты проезда на всем общественном транспорте столицы. Внедрить способ оплаты проезда с использованием СБП в кассах и на турникетах станций подземки собираются до конца года, на наземном транспорте и в мобильных сервисах – в течение 2023 года.

Чтобы купить билет с помощью СБП, карта банка и технология NFC для беспроводной передачи данных не потребуются. Нужно будет просто установить в гаджет мобильный сервис одного из банков – участников Системы быстрых платежей и воспользоваться камерой для считывания QR-кода.

